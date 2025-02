Sociedade Bandeirante lamenta falecimento do médico Emílio Niebuhr, ex-presidente do clube

A Sociedade Esportiva Bandeirante lamentou o falecimento do médico mais antigo de Brusque, Emílio Luís Niebuhr, ocorrido nesta segunda-feira, 10, aos 86 anos. Ele foi presidente do clube entre 1984 e 1986.

“Durante sua trajetória no Bandeirante, integrou o conselho administrativo e presidiu o clube entre 1984 e 1986. Em sua gestão, foram inauguradas as novas instalações das piscinas, recebidas com grande entusiasmo pelos sócios em 1985”, lembrou o clube, em nota.

Na manifestação, o presidente do Bandeirante, Marcelo Caetano, expressou sentimentos à família e amigos.

Confira nota do clube

A Sociedade Esportiva Bandeirante lamenta profundamente o falecimento de seu ex-presidente Dr. Emílio Luís Niebuhr, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 10 de fevereiro, em sua residência, aos 86 anos.

Dr. Emílio foi o médico com registro no Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM-SC) mais antigo de Brusque e deixou uma marca significativa tanto na comunidade quanto no clube.

Durante sua trajetória no Bandeirante, integrou o conselho administrativo e presidiu o clube entre 1984 e 1986. Em sua gestão, foram inauguradas as novas instalações das piscinas, recebidas com grande entusiasmo pelos sócios em 1985.

O velório ocorre na Capela do Centro e o sepultamento será realizado no Parque da Saudade, em horário a confirmar. Ele deixa enlutados esposa, dois filhos, seis netos e um bisneto.

O atual presidente do Bandeirante, Marcelo Caetano, destaca a importância do Dr. Emílio para a história do clube e de Brusque:

“O Dr. Emílio Niebuhr foi um gestor de grande relevância para o Bandeirante e para a comunidade brusquense, deixando um legado que será sempre lembrado. Sua administração trouxe avanços importantes, como a inauguração das piscinas. Além disso, sua trajetória como médico e líder comunitário fez dele uma referência para a cidade. Neste momento de despedida, expressamos nossos sentimentos à família e amigos, e reafirmamos nossa gratidão por tudo o que ele representou para o clube e para nossa cidade”, afirmou.

Leia também:

1. Sem celular nas aulas: como foi a aceitação dos alunos de Brusque após nova lei

2. Brusque divulga nota após ato de racismo por torcedor contra goleiro do Criciúma

3. Vídeo que promete cashback do Procon é golpe, alerta órgão

4. Homem morre preso em portão três dias depois do aniversário em Canelinha

5. Acesc manifesta repúdio às más condições para a imprensa no Augusto Bauer

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: