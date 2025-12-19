Sociedade do Pelznickel celebra 20 anos de preservação da cultura em Guabiruba; conheça a história

A Sociedade do Pelznickel completa, neste ano, 20 anos de história e atuação em Guabiruba. A entidade foi fundada em 2005 pelos idealizadores Fabiano Siegel e Ivan Elias Fischer, atualmente membros do conselho fiscal e por Vandrigo Kohler, atual presidente.

O principal objetivo da sociedade é preservar e cultivar a cultura trazida pelos colonizadores alemães para a região em meados de 1860, tradição que seguiu sendo mantida pela população de geração em geração.

“Por alguns anos, a gente teve a companhia de algumas pessoas que se dedicavam a essa cultura, mas chegou ali na época dos anos 2000 e eu passei praticamente o ano sozinho como Pelznickel, porque as pessoas não queriam mais. Então pensei no pessoal que sempre se reunia nas ruas para ver o Pelznickel”, relatou Ivan Fischer, que começou a se caracterizar como o personagem aos 15 anos.

Segundo ele, naquela época procurou Fabiano para que realizassem juntos o desfile do dia 24 de dezembro. Fabiano aceitou e os dois fizeram a apresentação na rua São Pedro. “Dali em diante, o Fabiano começou a fazer comigo, até o dia em que ele veio com a ideia de a gente fazer uma sociedade para não deixar morrer essa tradição”, contou Ivan.

Fabiano explica que, após a ideia, convidaram também Vandrigo Kohler e outros parceiros, dando início às atividades em 2004. A fundação oficial ocorreu em 2005, quando o grupo contava com cinco Pelznickel. Atualmente, mais de 80 pessoas se dedicam à caracterização do personagem e mais de 150 fazem parte da sociedade.

Naquela época, a sociedade era convidada para participar de diversos desfiles e eventos natalinos em todo o estado. Em 2012, decidiram fixar a cultura em Guabiruba, incentivando também a visitação ao município. Foi nesse momento que começaram as conversas e discussões sobre a criação da Casa do Pelznickel, segundo Fabiano.

Vandrigo Kohler lembra que, no início, a principal dificuldade era despertar o interesse das pessoas pela cultura. “Afinal, quem é que vai sair no dia 24 de dezembro, às 14h, com um calor de mais de 35 graus, para um desfile? Só conhecendo a tradição e amando ela para isso”, afirmou.

Segundo Ivan, o grupo sempre se reunia para debater os desfiles e tomar decisões na casa de seu sogro. Quando surgiu a ideia da criação da Casa do Pelznickel, ou Pelznickelplatz, fazia cerca de um ano que o sogro havia falecido. Mesmo apreensivo com a resposta, ele perguntou à sogra se poderiam iniciar o projeto naquele local, que funcionava como uma espécie de sítio.

“Ela olhou para mim, deu um sorriso de canto, e eu pensei: ‘Opa, deu certo’”, relembrou. Ivan conta que a ideia inicial era atender apenas o bairro, mas, no primeiro ano, receberam cerca de 500 visitantes. No ano seguinte, o público chegou a 1,5 mil pessoas, o que motivou a ampliação da estrutura para melhor receber a população. Esse crescimento culminou, no último ano, com a aquisição do terreno do parque municipal de Guabiruba.

Parque Municipal de Guabiruba

Fabiano destaca que a ideia do parque municipal de Guabiruba surgiu dentro da Sociedade do Pelznickel ainda em 2012. Em 2013, o projeto foi apresentado ao prefeito da época, com o objetivo de viabilizar a compra da área. “Foram 13 anos de espera, mas esse pedido teve um início e deu muito certo”, comentou.

Atualmente, a Pelznickelplatz está instalada no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, reunindo atrações como São Nicolau, Christkindl, Oma e Opa, Sackmann e os tradicionais Pelznickel. O espaço conta ainda com uma ampla praça de alimentação temática de Natal, área para brinquedos infantis e estacionamento para atender os visitantes.

Trajes

Cada integrante é responsável por personalizar o próprio traje, confeccionar sua máscara e adquirir os materiais necessários, que podem ser retirados da natureza, comprados em lojas especializadas ou até mesmo fabricados artesanalmente. “Temos até um integrante com máscara de madeira que veio da Alemanha”, destacou Vandrigo.

Segundo ele, os membros mais experientes, que já estão acostumados com a produção, levam poucas horas para preparar o traje e auxiliam os mais novos, que podem levar dias ou semanas para concluir o processo. Os integrantes são responsáveis por todas as etapas, desde a coleta dos materiais nas matas até a finalização das peças.

“Orientamos para que, após finalizada, a pessoa permaneça sempre com a mesma caracterização, criando uma identidade. Geralmente, cada criança acaba se fixando em um personagem, principalmente quando entrega sua chupeta ou mamadeira. No ano seguinte, ela quer ver novamente aquele mesmo Pelznickel”, explicou.

Para manter as atividades em Guabiruba, além do patrocínio de parceiros, a Sociedade do Pelznickel desenvolve projetos por meio da Lei Rouanet, de incentivo à cultura, em convênio com a Prefeitura de Guabiruba.

Momento emocionante

Ivan destacou que viveu um dos momentos mais emocionantes como Pelznickel no ano de 2020, durante a pandemia, quando não ocorreu a Pelznickelplatz. “Na nossa ceia de Natal, aqui em casa, no dia 24, parecia que faltava alguma coisa”, comentou.

Então decidiu vestir as roupas, que já haviam sido produzidas para o evento, e sair com o filho pela rua onde moravam. Ivan conta que, quando chegaram à última casa da rua, uma senhora correu até eles e disse: “Pelznickel, você salvou o meu Natal”.

“Isso, para mim, foi tudo. Não precisei ouvir mais nada. Aquele gesto que a gente fez de ir para a rua e alegrar as pessoas, através do personagem, transformou o dia 24 daquele ano de muitas pessoas”, disse.

Pelznickelplatz

A Pelznickelplatz teve início na última sexta-feira, 12, no inédito Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba. O evento ocorre neste último fim de semana, entre os dias 19 e 21 de dezembro. Nas sextas e sábados, o horário de visitação é das 19h às 23h. Aos domingos, das 17h às 21h.

Pela primeira vez, o evento conta com venda antecipada de ingressos online, oferecendo mais comodidade ao público. As entradas podem ser adquiridas por R$ 13, exclusivamente pelo aplicativo Pedidos10, para a data escolhida. A compra antecipada garante acesso por entrada exclusiva, reduzindo as filas.

O evento oferece o Caminho da Tradição, com passagens pelo São Nicolau, Christkindl, Sackmann, os assustadores Pelznickel e outros personagens, além do Mercado de Natal, Parque Infantil e Praça de Alimentação, que nesta edição está sete vezes maior do que nas anteriores.

Em 2018, através de lei municipal, o Pelznickel foi declarado Patrimônio Histórico Cultural Imaterial de Guabiruba. E, em 2023, Guabiruba foi oficialmente reconhecida como a “Capital Catarinense do Pelznickel”, por meio de lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

“Como resultado de muita dedicação, trabalho voluntário e amor pela cultura, Guabiruba conquistou o reconhecimento como ‘Terra do Pelznickel’ e o título de ‘Capital Catarinense do Pelznickel’, que muito nos enchem de orgulho e reforçam nosso compromisso em preservar e valorizar essa tradição para as futuras gerações”, finalizou Vandrigo Kohler.

Para os amantes da cultura e interessados em fazer parte da sociedade, mensagens podem ser enviadas para o e-mail contato@pelznickel.com.br ou nas redes sociais oficiais demonstrando o interesse.

