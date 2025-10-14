Sociedade do Pelznickel divulga programação oficial de Natal 2025 em Guabiruba

A Sociedade do Pelznickel divulgou a programação oficial de Natal 2025, com uma série de eventos culturais em Guabiruba. O calendário contempla eventos próprios e participações do Papai Noel do Mato como convidado. Além disso, inclui a tradicional Pelznickelplatz, realizada em dois finais de semana, que reúne milhares de visitantes no novo espaço da entidade, no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini.

“Estamos muito felizes em anunciar oficialmente a nossa programação de fim de ano. Este será um ano marcante para todos nós, pois, pela primeira vez, realizaremos a Pelznickeltag e a Pelznickelplatz em nossa nova sede, no Parque Municipal. Isso representa um avanço enorme na estrutura, no acolhimento e na experiência que queremos proporcionar”, destaca o presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Kohler.

Pelznickeltag

Antes mesmo da chegada de dezembro, a programação tem início com um evento especial: a 3ª edição da Pelznickeltag – Encontro Estadual de Pelznickels, marcada para o dia 8 de novembro, às 15h, na sede da Sociedade do Pelznickel, localizada no novo endereço, no Parque Municipal, bairro Planície Alta.

Aberto a membros, grupos convidados de todo o Estado e interessados na cultura local, o encontro deste ano terá como tema “A Tradição em Movimento: Vestir, Agir e Encantar”, com o objetivo de provocar reflexões sobre a transformação e a continuidade das tradições.

A programação da Pelznickeltag conta com palestras, relatos de experiências e debates com nomes da cultura regional. Entre os destaques estão a atriz e superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jenifer Schlindwein, que abrirá a roda de conversa com o tema “O dinamismo das tradições e sua capacidade de se reinventar”.

A escritora Meroli Habitzreuter falará sobre “A importância de criar uma identidade: como preservar traços e características que fortalecem as memórias afetivas”, e o artista plástico Sylvio Stecca, de Navegantes, abordará a preservação e manutenção de máscaras de látex e papel. Ele também compartilhará técnicas práticas de hidratação, pintura, reparo, armazenamento e conservação das máscaras.

O evento contará ainda com relato de experiência de André Luiz Rosa, integrante da Sociedade do Pelznickel, e a palestra final sobre boas práticas de encantamento do visitante, com o Mestre da Tradição, Fabiano Siegel. A programação encerra às 17h com um café de confraternização.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 2 de novembro por meio do formulário.

“A Pelznickeltag já se consolidou como um espaço de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento do nosso movimento. E nesta edição, ela se torna ainda mais especial por acontecer na nossa nova sede. É um momento de conexão com o passado e, ao mesmo tempo, de olhar para o futuro da tradição”, destaca o presidente, Vandrigo.

Para o vice-presidente, esta edição da Pelznickeltag amplia o papel da Sociedade como referência cultural. “Mais do que divulgar eventos, estamos construindo uma plataforma viva de conhecimento. O encontro será também um espaço de pesquisa, memória e formação, que fortalece a tradição do Pelznickel e conecta diferentes gerações em torno de um legado que se reinventa sem perder sua essência”, ressalta Jocimar.

Confira a programação completa:

08 de novembro – 3ª Pelznickeltag

29 de novembro – Desfile de Natal em Guabiruba

30 de novembro – Pelznickels em Balneário Camboriú

06 de dezembro – Desfile de São Nicolau

06 de dezembro – Festa da Cumeeira + Celebração dos 20 anos da Sociedade do Pelznickel

07 de dezembro – Corrida do Pelz em Guabiruba

12 a 14 de dezembro – 1º fim de semana da Pelznickelplatz

19 a 21 de dezembro – 2º fim de semana da Pelznickelplatz

23 de dezembro – Presépio Vivo

24 de dezembro – Pelznickel nos bairros Imigrantes e São Pedro

