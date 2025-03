Sociedade do Pelznickel inicia construção de estrutura no parque municipal de Guabiruba

A Sociedade do Pelznickel iniciou na última semana os trabalhos para instalar uma estrutura onde funcionará a Pelznickelplatz no parque municipal de Guabiruba, que fica entre os bairros Planície Alta, Guabiruba Sul e Lageado Baixo.

De acordo com o presidente da sociedade, Vandrigo Kohler, no momento, está sendo aberta uma estrada que leva até o local onde ficará a estrutura. “Estamos fazendo de forma cautelosa para não derrubar árvores. Daqui a uma semana, deve começar a construção de fato”.

O projeto da estrutura que será construída ainda não foi finalizado, mas há uma ideia inicial desenvolvida pela Sociedade do Pelznickel com um profissional de engenharia.

“A ideia é ter um percurso com portal, uma ideia parecida com a Pelznickelplatz que a gente montava no Imigrantes, mas em um espaço bem ampliado”, explica.

A 13ª edição da Pelznickelplatz, já no parque, deve iniciar na primeira semana de dezembro. “Estamos iniciando com bastante antecedência para deixar pronto o mais rápido possível. Não temos capital ainda, mas teremos ao menos uma estrutura provisória para esse ano. Para o futuro, terá uma estrutura de alvenaria, assim que tivermos o recurso”.

A intenção é que a estrutura no parque seja fixa, diferente do local onde a Pelznickelplatz era montada até o ano passado, em um local alugado, que precisava ser desmontada ao fim da programação.

“As empresas que tiverem interesse em deixar a sua marca registrada no projeto podem entrar em contato conosco para contribuir com a construção dos espaços. Vamos usar o recurso que temos e estamos buscando financiamentos de programas de cultura federal e estadual, além de parcerias com o setor privado”.

Vandrigo acredita que a mudança de local vai ser muito positiva para a experiência do visitante. “Primeiramente, o parque tem uma área gigante para estacionamento, o que sempre foi uma dificuldade para nós (no Imigrantes, o trânsito na região era alterado para a Pelznickelplatz) Temos ainda atualmente uma limitação de espaço para onde instalamos loja e praça de alimentação. Tínhamos capacidade de 200 pessoas sentadas, muitos iam embora após a visita porque não tinha espaço. No mínimo, lá no parque, vai comportar 1 mil pessoas, mantendo o público para prestigiar o evento e a cultura da cidade”.

