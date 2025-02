Sofá, colchão, móveis e mais: descarte irregular deixa lixo a céu aberto em terreno no Paquetá, em Brusque

Um terreno no bairro Paquetá, em Brusque, é alvo frequente de descarte irregular de resíduos. Conforme apurado por O Município, a Prefeitura de Brusque limpa o terreno, mas as pessoas voltam ao local e seguem descartando materiais, o que deixa o espaço com lixo a céu aberto.

O terreno fica na rua Jacob Schmidt, em frente ao residencial Minha Casa Minha Vida. “Isso se tornou um grande lixão. Não há fiscalização. As pessoas vêm de fora e descartam, além de moradores do condomínio”, afirma uma moradora da rua. “Embaixo, passa um riacho. Isso atrai ratos”, complementa.

Uma imagem enviada à reportagem flagrou um carro parado ao lado do terreno, carregado para o descarte de materiais. Fotos recentes do local mostram que há pedaços de móveis, sofá, pia, colchão e outros materiais de uso doméstico.

