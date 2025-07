Após uma sequência de dias marcados por instabilidade, nuvens carregadas e umidade persistente, Brusque voltou a receber a presença do sol nesta quarta-feira, 2.

*Confira a galeria de imagens aéreas no fim da edição

Seu retorno ocorreu de forma gradual ao longo do período, devolvendo a luminosidade natural à cidade, dissipando o predomínio das nuvens.

Ainda assim, o frio insistiu em permanecer, com as temperaturas da tarde sem conseguir superar os 16°C.

Brusque abaixo de 5ºC

A volta do sol, no entanto, não implica em aumento significativo das temperaturas — muito pelo contrário.

Conforme antecipa o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, a ausência de nuvens ao longo da madrugada da quinta-feira, 3, pode favorecer um resfriamento ainda mais acentuado, criando condições para aquele que deve ser o amanhecer mais gelado da semana.

Sua previsão, pois, indica que os termômetros podem registrar marcas inferiores a 5°C em diversos pontos da cidade brusquense.

Brusque sob nuvens

Coutinho explica que a cobertura de nuvens, presente nas primeiras horas desta quarta-feira, atuou como um manto térmico ao amanhecer, impedindo uma queda mais expressiva nas temperaturas em Brusque.

Sem essa proteção natural durante a próxima madrugada, a tendência é de um declínio mais forte nos termômetros.

Frio continua

E o frio não deve parar por aí. Ainda segundo Coutinho, as madrugadas seguirão geladas em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim ao longo dos próximos dias.

Até, pelo menos, o dia 8 de julho, a maioria das mínimas tende a se manter abaixo de 10°C, sem indicativo de aquecimento expressivo durante as noites.

Mesmo nas tardes, o cenário então continua ameno, com máximas que dificilmente sinalizam ultrapassar os 20°C de forma consistente.

Portanto, sobretudo na sequência desta semana, o uso de casacos, cachecóis e outras peças de inverno seguirá indispensável, principalmente nas primeiras horas da manhã e durante as noites, explica.

Brusque em fotos

Nesta quarta-feira, um drone sobrevoou Brusque e registrou um céu diante da presença de poucas nuvens, isso após os dias nublados que a cidade enfrentou.

Esse novo cenário climático, além de bem-vindo para muitos moradores locais, antecipa claramente que o frio vai se intensificar no município, agora sob um aspecto mais seco.

Brusque vista do alto

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

