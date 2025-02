“Somos uma só Botuverá”: novo presidente da Câmara minimiza diferenças e crê em boa relação com prefeito

O novo presidente da Câmara de Vereadores de Botuverá, Odirlei Bissoni (MDB), projeta um mandato voltado a atender as demandas da comunidade. O vereador de oposição acredita que as diferenças partidárias não irão afetar a harmonia entre os poderes Legislativo e Executivo.

“A prioridade será a população. Vamos atender a população”, entende como foco. “Sabemos que somos oposição, mas somos uma só Botuverá. Vamos fazer o máximo para Botuverá crescer mais. Vamos fiscalizar, ouvir e agir conforme as leis”, diz.

Odirlei sempre teve interesse por política, mas concorreu e foi eleito para um cargo público pela primeira vez em 2024. A primeira participação no Legislativo será justamente como presidente, a função mais importante na Câmara. Ele acredita que a falta de experiência não irá prejudicar os trabalhos.

“Nós [o MDB] temos dois vereadores que se reelegeram, o Nene Betinelli e a Maiara Colombi. Os demais, são novos. Vamos dar o nosso máximo para contribuir para que a cidade possa crescer”.

Possibilidade de ser prefeito

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai julgar um pedido de impugnação da candidatura do prefeito Victor Wietcowsky (PP) e do vice Kaioran Paloschi (PP) nas eleições de 2024. Caso o TSE decida pela cassação de mandato, Odirlei deve assumir como prefeito interino.

Ele afirma que a possibilidade de assumir a prefeitura não está em discussão atualmente, mas reconhece que se prepara caso o prefeito e o vice tenham o mandato interrompido pelo Judiciário.

“Vamos esperar para ver o que o TSE decidirá. Se precisar ser prefeito interino, não terá problema nenhum. Estou me preparando, sempre buscando o melhor. Se precisar assumir, estarei preparado”.

O presidente da Câmara diz que já se reuniu com o prefeito para uma conversa. Ele reforça que o fato de ser oposição não significa que irá travar projetos da prefeitura na Câmara.

“A eleição foi no dia 6 de outubro. Hoje, nós somos todos Botuverá. O que for bom para o município, nós votaremos favoráveis. Tive uma conversa com o Victor para que possamos fazer as coisas acontecer. Não podemos travar o que tem que ser feito”, afirma.

Eleição para presidência

Odirlei foi o candidato a vereador mais votado nas eleições de 2024, com 452 votos conquistados em sua primeira disputa eleitoral. Ele comemora o “título” de ser o primeiro vereador dos bairros Lageado Alto, Baixo e Central após muitos anos em que a região ficou sem representantes na Câmara.

O partido da oposição em Botuverá, o MDB, é maioria na Câmara, com cinco cadeiras. Do outro lado está o PP, partido do prefeito Victor, que possui quatro vereadores. O MDB se manteve unido e escolheu, em consenso, o nome de Odirlei para presidir o Legislativo.

Ele foi eleito com os cinco votos dos emedebistas. “Deram a preferência para mim e fiquei muito feliz pela confiança que foi depositada”, celebra o novo presidente.

A mesa diretora é composta também pelo vice-presidente Vanderson Betinelli, o Nene (MDB), a primeira-secretária Maiara Colombi (MDB) e o segundo-secretário Alaercio Paulini (MDB). Pelo lado do governo, a vereadora Jakeline Hodecker (PP) concorreu à presidência, mas não foi eleita.

