“Sonhava em ser jogador de futebol”: quem era o adolescente que morreu após ser levado por correnteza em Blumenau

Diversos amigos e familiares publicaram mensagens de despedida após Cristian Eduardo Alexandre da Silva, de 15 anos, ser encontrado sem vida. Ele foi levado pela correnteza do rio Massaranduba, no bairro Vila Itoupava, no fim da tarde de quinta-feira, 13. O corpo do jovem foi achado pelo Corpo de Bombeiros Militar na tarde desta sexta, 14.



O adolescente estava brincando com amigos quando pulou na água e não conseguiu sair.

O caso chocou Blumenau e região após as fortes chuvas que atingiram a cidade. A Polícia Científica foi acionada para acompanhar o caso. O local onde o corpo foi encontrado não foi detalhado até o momento da publicação desta matéria.

Quem era Cristian

Cristian tinha o sonho de se tornar jogador de futebol profissional. Começou sua trajetória na Iafa e, em 2024, passou a integrar o time do Núcleo de Futebol Cristais (NFC). Seus amigos e familiares lamentaram a perda do jovem, que era descrito como uma pessoa alegre e cheia de sonhos.

A namorada de Cristian prestou uma homenagem emocionante: “Hoje se foi uma parte do meu coração, nem sei como explicar o que estou sentindo nessa hora. Só devo agradecer por cada momento ao seu lado. Você é um garoto incrível, meu amor, sempre feliz e sorridente até nos momentos difíceis, e cada momento ao seu lado foi extremamente especial para mim. Hoje você se foi, e um dia vamos nos reencontrar e realizar todos os planos que tanto desejamos e planejamos, meu amor. Eu te amo, descanse em paz, meu garotinho!”

“O sonho dele era ser jogador e realizar o sonho da mãe. Ele amava jogar bola. Era um menino muito engraçado, simpático e alegre. Era um menino de ouro”, afirmou um amigo próximo.

Uma prima também deixou uma mensagem emocionada: “É primo, descansa em paz. Que Deus conforte o coração da sua mãe. Vamos sentir saudades”.

A tragédia comoveu também outros amigos e conhecidos do jovem. “Menino alegre, sempre bem-humorado, muito querido entre todos os amigos! Desejo muita sabedoria e acolhimento para essa família”, disse outro amigo.

Informações sobre velório ainda não foram divulgadas.

