Neste sábado, 8, de tempo seco, Brusque está sendo palco dos primeiros grandes eventos de 2025, reunindo famílias inteiras em momentos de lazer, cultura e entretenimento.

Desde as primeiras horas do dia, a cidade vem ganhando vida com a movimentação de moradores e visitantes, que estão aproveitando a oportunidade para explorar as diversas atrações espalhadas pelos pontos estratégicos do município.

Brusque vista na feira livre

Na charmosa Villa Schlösser, a feira livre encanta os presentes com sua diversidade de produtos artesanais, gastronomia local e espaço dedicado aos pets.

Das 9h às 17h, o evento proporciona um ambiente acolhedor, onde expositores podem então mostrar seus talentos e oferecer produtos que destacam a identidade cultural da região.

A entrada gratuita permite que todos desfrutem desse espaço vibrante, reforçando a importância de iniciativas que valorizam o comércio local e a produção artesanal.

Brusque vista no Sábado Fácil

Enquanto isso, não muito longe dali, no Centro da cidade, a praça Barão de Schneeburg se tornou o epicentro de mais um tradicional Sábado Fácil.

Promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL), o evento vem atraindo um grande público com sua combinação de serviços gratuitos, atividades recreativas e oportunidades de compras.

Desde atendimentos na área da saúde, como teste de acuidade visual e orientações odontológicas, até a manutenção de óculos e ações voltadas ao bem-estar da comunidade, o evento reforçou sua proposta de oferecer benefícios acessíveis a todos.

Para as crianças, uma diversão garantida com brinquedos infláveis, pintura facial e até um trenzinho percorrendo o entorno da praça, proporcionando assim momentos de pura alegria.

Com as lojas abertas até as 17h, o comércio local apresenta um dia movimentado, complementando as atrações e tornando o sábado ainda mais especial para aqueles que buscam lazer aliado às compras.

O cenário perfeito para um dia repleto de encontros, sorrisos e celebração da vida em comunidade.

Cada imagem, pois, reflete o encanto e a energia de uma cidade que sabe como transformar um simples fim de semana em uma experiência memorável.

O sábado de Brusque em fotos

*Feira livre/Créditos: Ciro Groh/O Município >>

*Sábado Fácil/Créditos: Ciro Groh/O Município >>

