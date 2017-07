Stadtplatzfest de Guabiruba reúne mais de 3 mil pessoas

O espírito de amizade e confraternização tomou conta de Guabiruba neste domingo, 30. Durante todo o dia aconteceu a 13ª edição da Stadtplatzfest – festa de rua tradicional no município.

Neste ano, 60 grupos e mais de 3 mil pessoas participaram da festa, que encerrou a programação de comemoração dos 55 anos de Guabiruba. O organizador do evento e também vice-prefeito, Valmir Zirke, esteve desde a 1ª edição da Stadtplatzfest e comemora o sucesso do evento.

Ele afirma que é uma festa para que as famílias e os amigos se encontrem. O organizador comenta que mesmo com a mudança de local, já que antes a festividade acontecia na rua Brusque, e em 2017 foi transferida para a rua José Fischer, o público veio “em peso” e fez uma bonita festa.

“O número de participantes cresce a cada ano. A Stadtplatzfest é para rever os amigos, trazer as famílias. É uma festa diferente das de igreja, de escola, e isso que a torna tão especial”.

O jornal O Município esteve na Stadtplatzfest e conversou com alguns grupos. Confira:

Lang e Amigos

Desde a 1ª edição da festa de rua, cerca de 25 amigos aproveitam o encontro para celebrarem a amizade. Regados a churrasco e chope, e com a presença de gaiteiros para embalar o momento, os amigos do Lang mantêm essa forte tradição. “Comemoramos e revivemos a nossa amizade. É um dia aguardado por todos”, diz um dos integrantes, Gilson Lang.

Os perdidos

Há dez anos um grupo de moradores de Guabiruba e de Brusque aproveitam a Stadtplatzfest para se divertir. Mais de 40 pessoas de Os perdidos cantam, dançam e colocam o papo em dia. Há os amigos mais antigos e os mais novos, conforme conta um dos organizadores, Roberto Heiderschedt. “É só alegria e euforia. É a celebração da amizade”.

Bier Freunde

Para os mais de 50 integrantes do Bier Freunde a festa de rua é a oportunidade de encontrarem os amigos e fazerem novas amizades. O grupo, que existe há dez anos, é formado por pessoas de Guabiruba, Brusque e Botuverá e vem crescendo a cada edição. “É uma festa muito familiar, onde todo mundo se encontra. No fim, amigos de várias barracas estão confraternização”, conta o presidente do grupo, Vinicius Luis Kohler.

NNT – Nem Nome Tenho

O importante para os cerca de 20 amigos do NNT é a diversão. Um dos integrantes, Luis Visconti, afirma que o dia é todo dedicado à amizade. Durante a Stadtplatzfest o que não falta é muito chope, entrevero e música. Aliás, o NNT conta com a presença do cantor de Brusque, Charden, que embala as festividades com o seu som.

Clube 12 de Janeiro

Há mais de 40 anos os integrantes do Clube 12 de Janeiro se encontram mensalmente para confraternizar. A Stadtplatzfest é mais uma das atividades do grupo, que é formado por primos de Guabiruba. Eles, que participam do evento desde a primeira edição, gostam de desfrutar juntos do churrasco, do chope e é claro, de boas histórias. “É mais uma oportunidade de estarmos juntos”, diz um dos fundadores do grupo, Remaclo Debatin.

Galera Mendes

Animação não faltou para os mais de 20 integrantes do Galera Mendes, grupo formado por familiares e amigos. Foi por meio da Stadtplatzfest que o elo entre eles se fortaleceu, pois desde que participam do evento – há 12 anos -, mantêm encontros mensais nas casas dos integrantes. Inclusive um dos amigos, Sidiclei Mendes, faz o próprio chope que eles tomam na festa. “Fizemos entrevero, trazemos salada e também uns pirulitos para dar uma glicose. Aproveitamos para nos divertir. Já é tradição para nós”, conta uma das integrantes, Danielle Barros Mendes.