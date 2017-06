Stand-up com Patrick Maia acontece neste sábado

Neste sábado, 10, o teatro do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) recebe o espetáculo de stand-up comedy Abrindo Gavetas, com Patrick Maia. O evento começa a partir das 20h. Patrick é sucesso no Netflix com dois shows em destaque no portal. Comediante, trabalhou no programa Pânico e é redator do programa The Noite, Danilo Gentili, no SBT. Os ingressos podem ser adquiridos na recepção do Cescb, na loja Multisom ou no site www.goo.gl/fLc4nX. Mais informações: www.goo.gl/gs2ze7.