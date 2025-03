Startup de Brusque capta investimento milionário para serviços no comércio on-line

A Loopia, uma startup de Brusque, capotou um investimento de R$ 3,7 milhões para serviços no comércio on-line. Fundada em 2024, a empresa automatiza e potencializa o atendimento em marketplaces e canais digitais, permitindo que cada ponto de contato com o cliente se torne um ponto de venda.

O investimento foi liderado pelo Funses I, veículo de investimentos criado com recursos do Fundo Soberano do Espírito Santo e gerido pela Quartzo Capital, e contou com a participação de Ace Ventures, BVC e Questum.

Com o aporte, a empresa irá potencializar sua expansão comercial e desenvolver novas funcionalidades com a inteligência artificial própria da empresa, batizada de Luna. A empresa já opera em mercados de alta complexidade como Mercado Livre, Amazon, Magalu e Shopee, além de estar integrada no WhatsApp e Instagram.

“O varejo digital está mais competitivo do que nunca. O tempo de resposta e a qualidade do atendimento são diferenciais diretos para a conversão de vendas. Criamos a Loopia para dar superpoderes aos vendedores on-line, centralizando e automatizando a comunicação com os clientes, tornando o SAC um motor de crescimento e não apenas um centro de custos”, diz o cofundador e CEO da Loopia, Tiago Vailati.

Soluções da Loopia

A empresa apresenta diversas soluções para o varejista digital, sendo eles a alta demanda por atendimento, a falta de automação e as vendas perdidas por causa da equipe sobrecarregada.

A inteligência artificial da empresa automatiza mais de 85% das interações com os clientes, reduzindo em até 97% o tempo de resposta nos atendimentos. Com isso, a taxa de conversão de atendimentos em vendas chega a mais de 50%.

“Hoje, o varejista digital precisa ser ágil. Quem demora para responder perde o cliente para a concorrência. Nossa missão é garantir que todo ponto de contato vire um ponto de venda”, diz Tiago.

Os fundos de investimento Quartzo Capital e Ace Ventures já haviam investido anteriormente na Hiper, primeira empresa fundada por Tiago. A Ace Ventures é um dos principais fundos de Venture Capital do Brasil e essa é a primeira vez que investe duas vezes no mesmo empreendedor.

A Hiper foi adquirida pela Linx (Stone) em 2019 por R$ 50 milhões, e Tiago permaneceu à frente do negócio até 2022.

