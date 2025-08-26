STF suspende processos que discutem Código Estadual do Meio Ambiente de SC

Insanidade suspensa 1

Em julgamento realizado sexta-feira o Supremo Tribunal Federal suspendeu, pelo menos por enquanto, um dos maiores absurdos jurídico-ambientais contra SC: determinou que todos os processos judiciais que discutem a validade de uma norma do Código Estadual do Meio Ambiente devem permanecer suspensos. Caso não fosse mantida, 80% dos municípios do Estado seriam impactados com prejuízos econômicos e sociais, dentre eles, a extinção de cerca de 200 mil empregos, o declínio na geração de renda da ordem de R$ 1,8 bilhão e queda de mais de R$ 400 milhões na arrecadação estadual, além do prejuízo de mais de R$ 10 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) catarinense.

Insanidade suspensa 2

A decisão decorre de ação direta de inconstitucionalidade no STF proposta pela Procuradoria-Geral da República, a pedido do Ibama, contra o Código Estadual de SC, de 2009, que define que os campos de altitude se situam acima de 1.500 metros em relação ao nível do mar. O entendimento do Ibama considera que qualquer área acima de 400 metros se enquadra nessa classificação e que, por isso, inúmeras atividades, principalmente agrícolas, teriam que ser limitadas ou até extintas. Uma insanidade.

Intromissão indevida

O governador Jorginho Mello acha que o Ministério Público da União se intromete onde não deve em SC e foi ao Supremo Tribunal Federal reclamar, através de ação direta de inconstitucionalidade. Alega que o MPU em SC tem interferido nas ações do Instituto do Meio Ambiente do Estado (IMA-SC), ao requisitar informações e documentos, exigir que o órgão realize vistorias, confeccione laudos periciais, realize desfazimento de obras, recuperação ambiental e suspensão de licença, entre outros.

Interesses

Um caso mais que evidente de que os Bolsonaros, acima de tudo e de todos, só pensam em seus interesses pessoais e familiares – os áudios revelados nos últimos dias não deixam dúvida nenhuma – é a possibilidade, cada vez mais real, do vereador Carlos Bolsonaro ser candidato ao Senado por SC no próximo ano. A pergunta que não quer calar: o eleitor catarinense aceitará tal ousadia política? A conferir.

Ameaça americana

Trump afirmou sábado que seu governo está conduzindo uma “grande investigação tarifária sobre móveis que entram no país”, no que pode resultar em mais tarifas para o setor. No ano passado o Brasil faturou US$ 249,6 milhões em exportações para lá, a maior parte saída do polo moveleiro de São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho, em SC, região que tem 7 mil trabalhadores atuando em 398 indústrias, 20 delas exportadoras. Como impacto do tarifaço, cerca de 600 deles, funcionários de quatro empresas, estão em férias coletivas.

Assumida

A “Folha de S. Paulo” dedicou uma página, na edição de ontem, para a talentosa atriz catarinense Bruna Linzmeyer. O assunto principal foi sua sexualidade; “Sou sapatão, sim, com muito orgulho, mas isso não é tudo o que eu sou”, afirmou. Linda como sempre, está comemorando 15 anos de carreira com a série “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente”, que estreia no próximo dia 31 na HBO, ao mesmo tempo que se prepara para seu primeiro trabalho como roteirista e diretora.

Prestígio

Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), veio prestigiar a posse do industrial Gilberto Seleme na presidência da Fiesc, sexta-feira. Em seu discurso, Seleme deu uma indiretas ao governo federal, afirmando que “a negociação, o diálogo e a diplomacia sensata – desconectada de interesses eleitorais, mais do que nunca, são o caminho para superar o grave momento em que vivemos”, e que “o partido da Fiesc é a indústria”.

África

Para atender à necessidade de enfrentar desafios históricos envolvendo as comunidades tradicionais afro-brasileiras em SC, incluindo o racismo religioso, combate à intolerância religiosa, e com a intenção de preservar territórios sagrados e fortalecer as tradições culturais ancestrais, será instalada amanhã na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa do Povo Tradicional de Matriz Africana. Conforme o Censo do IBGE, os pretos representam 4,1% da população de SC, menor percentual do país.

“Supremos”

Ao participar do Fórum Empresarial Lide, sexta-feira , no Rio de Janeiro, o ministro “supremo” André Mendonça afirmou que “um bom juiz é reconhecido pelo respeito, e não pelo medo”. Em seguida, o também “supremo” Alexandre de Moraes, vestiu a carapuça: “Respeito se dá pela independência do Judiciário”. Será mesmo? Não parece.