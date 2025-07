“Sua alegria fará muita falta”: amigos se despedem de mulher encontrada morta dentro de casa em Rio do Sul, no Alto Vale

A morte de Ozany Pfleger, de 50 anos, encontrada morta dentro da própria casa no bairro Santa Rita, em Rio do Sul, no sábado, 5, gerou comoção entre amigos. Nas redes sociais, mensagens prestaram homenagens para a vítima.

A Polícia Civil investiga o caso como possível feminicídio. O principal suspeito foi preso horas após o crime.

Adeus dolorido

Em publicações emocionadas, amigas destacaram a relação de afeto com Ozany e lamentaram a violência.

“Hoje meu coração sangra por você, mana. Você não merecia isso. Agora me resta desejar um bom descanso. Te amo e te amarei pra sempre, minha amiga e parceira”, escreveu uma das amigas.

Outra pessoa próxima relembrou a conexão especial que mantinham: “Minha parceira, minha conselheira… Por que tanta crueldade com você? Saiba que vai estar sempre nos nossos corações. Te amo eternamente.”

A revolta também marcou os depoimentos. “Você não merecia passar por isso. A justiça divina não falha”, escreveu uma amiga.

Entre os relatos mais comoventes está o de uma familiar que a chamava de “tia”. Ela contou sobre o carinho que recebia de Ozany: “Sou tão grata por sempre me chamar de filha, dizer que eu era a filha que você não teve. A saudade maior vai ser das suas mensagens me chamando de filha. Te amo eternamente. Adeus, tia.”

Em outra mensagem, uma amiga destacou o vazio deixado pela perda: “Ainda não consigo acreditar que você se foi. Sua alegria, seu sorriso… farão muita falta”.

A investigação sobre o crime segue em andamento.

O que se sabe sobre o crime

A equipe da PM foi acionada por volta das 17h e, ao chegar no local, observou pela janela do quarto que a mulher estava caída no chão, com ferimentos no rosto, possivelmente provocados por arma branca. Ao entrarem na casa, os policiais constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais.

O local foi isolado e a Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas para fazer a perícia e recolher o corpo da vítima.

A partir das informações de testemunhas, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito enquanto ele circulava de carro pela cidade. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. A polícia investiga qual a relação dele com a vítima.

O velório de Ozany ocorre no salão da Capela Santa Rita de Cássia.