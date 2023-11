Sub-21: Brusque enfrenta o Criciúma nas semifinais da Copa SC

O Brusque recebe o Criciúma no CT Rolf Erbe às 15h desta sexta-feira, 10, no jogo de ida das semifinais da Copa Santa Catarina Sub-21. Após perder a liderança da fase de grupos com uma goleada sofrida diante do Figueirense, os garotos do Marreco tentam voltar às vitórias diante do único time com 100% de aproveitamento. A partida terá transmissão da TV Bruscão.

O técnico Luizão tem três desfalques: o lateral-direito Gustavo e o volante Allan estão fora pelo terceiro cartão amarelo. A terceira baixa é de Pedoca. O meia-atacante Pedoca, artilheiro do Brusque com cinco gols na competição, entrou em férias. O motivo é que ele precisará se reapresentar com o elenco profissional na pré-temporada de 2024, que começa no início de dezembro.

Após uma sequência de seis jogos sem derrota, o Marreco foi goleado por 6 a 0 pelo Figueirense no sábado, 4, em partida realizada no Centro de Formação e Treinamento (CFT) do Cambirela, em Palhoça. Pedoca já não estava à disposição.

O Criciúma encerrou a primeira fase com goleada por 7 a 1 contra o Imbituba na sexta-feira, 3, no CT Antenor Angeloni. São oito vitórias em oito jogos, com 26 gols marcados e cinco sofridos pelo Tigre, dono do melhor ataque da Copa SC Sub-21.

O jogo de volta será disputado na sexta-feira, seguinte, 17, às 15h, no CT Antenor Angeloni.

A outra semifinal da Copa Santa Catarina Sub-21 terá o confronto entre Caravaggio e Figueirense. O primeiro jogo começa às 15h deste domingo, 12, no Estádio da Montanha, em Nova Veneza, no Sul do estado.

Campanha do Brusque

5 vitórias

1 empate

2 derrotas

11 gols marcados

8 gols sofridos

0x1 Figueirense (casa)

0x0 Joinville (fora)

1×0 Operário de Mafra (casa)

3×1 Metropolitano (fora)

5×0 Metropolitano (casa)

1×0 Operário de Mafra (fora)

1×0 Joinville (casa)

0x6 Figueirense (fora)

