Subestação de Botuverá: abertura da licitação da obra depende de licenças ambientais

A abertura do processo de licitação para a construção da subestação de energia em Botuverá depende da aprovação de duas licenças ambientais: a Licença Ambiental de Instalação (LAI) e a Licença Ambiental Prévia (LAP).

Conforme prevê o coordenador do Núcleo de Empresários da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Edson Rubem Müller, ambas devem ser liberadas ainda na primeira semana de abril, conforme estabelecido no cronograma entregue pela Celesc em janeiro. A liberação depende do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

Quando a documentação for aprovada, a licitação será iniciada. O edital terá um prazo de 90 dias para definir a empresa responsável, com oito a dez meses previstos para a conclusão dos serviços. A obra está orçada em R$ 46 milhões.

A Celesc também exigiu a terraplanagem do terreno de cerca de 8,5 mil metros quadrados onde será localizada a subestação, às margens da rodovia SC-486, no bairro Águas Negras. Os serviços serão realizados pela prefeitura, com o objetivo de transformar o terreno na base para os transformadores de energia, que pesam cerca de 30 mil quilos. A prefeitura também será responsável pela pavimentação da via de acesso ao local.

“Os empresários aguardam com ansiedade essa construção, pois é um pleito de muitos anos. Há uma necessidade urgente de melhorar a qualidade da energia, o que irá otimizar 100% a produção, principalmente no parque fabril da cidade, que conta com 11 indústrias e duas grandes mineradoras. O uso da energia é essencial para essas empresas”, diz.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: