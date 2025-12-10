Superintendente da Fundema, de Brusque, é exonerado; saiba quem é o substituto

A Prefeitura de Brusque exonerou na sexta-feira, 5, o superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), Cristiano Olinger.

Ele ocupou o cargo no governo Jonas Paegle e Ari Vequi, deixou o posto por um período para dar lugar a Ana Helena Boos, e depois foi reconduzido ao cargo. O Município apurou que Olinger foi exonerado a pedido, ou seja, partiu dele a decisão de deixar o governo.

A decisão foi publicada no Diário Oficial dos Municípios. O substituto dele é o advogado Leonardo Floriani Pereira. Ele era diretor da autarquia até então.

