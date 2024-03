Superior Provincial da Alemanha visita Colégio e Faculdade São Luiz em Brusque

O Colégio e Faculdade São Luiz recebeu na manhã da terça-feira, 27, a visita do padre Stefan Tertünte, Superior Provincial da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus na Alemanha.

A visita teve como objetivo estreitar ainda mais os laços entre a instituição brusquense e as educacionais dehonianas alemãs e fortalecer a parceria que já existe entre elas.

Padre Stefan foi recepcionado no começo da manhã pelos coordenadores e colaboradores do setor administrativo do colégio no auditório, bem como por intercambistas que já fizeram a experiência na Alemanha, momento em que ele pôde conhecer um pouco mais sobre a instituição, onde também foi homenageado com uma placa, em reconhecimento aos intercâmbios realizados.

Em seguida ele foi até o pátio do colégio para acompanhar os alunos do Ensino Fundamental 1 onde fizeram uma oração em inglês, cantaram o hino nacional e também o hino do Colégio São Luiz.

Padre Stefan interagiu ainda com os alunos da Educação Infantil, que fizeram uma oração em inglês.

Por fim, após conhecer toda a estrutura da instituição, padre Stefan foi até a Faculdade São Luiz, onde apresentou um pouco sobre sua história e experiência frente à Congregação na Alemanha aos acadêmicos do curso de Filosofia.

Ao longo da visita, Padre Stefan também foi presenteado nos diversos segmentos pelos alunos.

Visita histórica

O diretor do Colégio e Faculdade São Luiz, padre Silvano João da Costa, considera a visita do Superior Provincial alemão à instituição como histórica, já que a história da cidade com os colonizadores alemães se mistura com a do colégio.

“Quando os imigrantes alemães chegaram em Brusque, viram a necessidade de ter um colégio católico para os filhos das famílias católicas. E durante todo esse tempo, no período de 120 anos do colégio, muitos foram os momentos que tivemos padres que vieram da Alemanha e fizeram tantas boas ações e deixaram um grande legado para nós”, comentou.

Padre Silvano também destaca a ligação que o Colégio São Luiz mantém com as instituições dehonianas na Alemanha, por meio do programa de intercâmbio.

“Há três anos estamos vivenciando esse intercâmbio com a Alemanha e buscando fazer memória dessa história. Proporcionamos aos nossos estudantes conhecer a cultura, estabelecer laços, e ter a presença do padre Stefan Tertünte aqui conosco hoje é fazer memória de um passado de muito trabalho e também a construção de um futuro onde estamos cada vez mais unidos”, diz.

“Ter ele aqui conosco é um estímulo e uma provocação e ao mesmo tempo, na certeza de que podemos ainda construir coisas belas entre Brasil e Alemanha”, completa.

Parceria

Padre Stefan afirma que as educacionais dehonianas devem estar conectadas e aprender umas com as outras, por isso, a importância de sua visita ao colégio e também à faculdade em Brusque.

“Vi muitas coisas aqui no Colégio São Luiz que quero mostrar e levar de exemplo para as nossas instituições na Alemanha”, declarou.

Ele também destaca a ampliação da parceria com o colégio para que os estudantes de Brusque tenham oportunidade de vivenciar o intercâmbio cada vez mais.

“Vejo que o intercâmbio é uma necessidade e um momento único de aprender como as outras pessoas vivem. Na Alemanha é algo normal, desde muito cedo os jovens têm esse contato com outras culturas, mas o Brasil é um país tão grande, que dá para viver a vida toda aqui, por isso, a importância dessas parcerias, de ter essa cultura do intercâmbio desde cedo”.

O Superior Provincial também ressalta a coragem e o legado construído pelos dehonianos alemães no Sul do Brasil.

“Eu já estive em muitos lugares Dehonianos em Santa Catarina, e vejo como eles vieram para cá há 100 anos sem nada, mas tiveram entusiasmo e energia para criar tudo. Ver o túmulo do Padre Lux, foi emocionante. Vejo toda essa história com humildade e alegria”, enfatizou. Padre Lux, um dos pioneiros da vinda dos padres alemães para o Brasil.

Intercambistas

Os estudantes que participaram do programa de intercâmbio com a Alemanha em 2022, 2023 e 2024 também acompanharam a visita do padre Stefan ao Colégio São Luiz. Anna Lina Schlindwein, Isabela Dorow, Heloisa Medeiros, Carolina Tamanini, Betina Mosimann Busnardo, Isabella Cris Nicolau, Maria Elisa Padoani Reis Samudio, Olívia Bäumgartner Kohler e Rodrigo Silva Gelsleichter conversaram com o Superior Provincial, e demonstraram gratidão pela oportunidade que tiveram de poder vivenciar a cultura alemã de perto.

“Fiz parte do primeiro intercâmbio e foi uma experiência incrível, transformadora. É algo que vou levar para a vida”, diz Anna Lina, hoje acadêmica de Comércio Exterior.

A mesma opinião é compartilhada por Heloisa e Carolina, hoje acadêmicas de Engenharia de Controle e Automação, e Matemática, respectivamente, que participaram do intercâmbio em 2023.

“Foi uma preparação para a vida adulta. Muito importante para nosso crescimento e para ter a noção de como funciona a vida. Espero que esse programa continue, todos deveriam ter essa oportunidade”.

Betina, Isabella, Maria Elisa, Olívia e Rodrigo, estudantes que estiveram na Alemanha neste ano, ainda não haviam conhecido o Superior Provincial pessoalmente e destacam a importância da visita dele ao colégio.

“É um momento de alegria ter ele aqui em Brusque. O trabalho que ele faz é maravilhoso nessa parte dos intercâmbios e essencial para a formação dos alunos. Hoje conseguimos expressar nossa gratidão a ele aqui por ter nos proporcionado essa experiência”, declararam.

