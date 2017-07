Suplente de vereador tenta extorquir empresário de Nova Trento em troca de benefícios em licitação

A Polícia Civil de São João Batista prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira, 25, um suplente de vereador de Porto Belo pelo crime de tráfico de influência em Nova Trento.

O acusado, Nelson Gervasoni, procurou o proprietário de uma funerária da cidade afirmando ter o poder de influenciar membros da Câmara de Vereadores de Itapema na fraude de licitações envolvendo a prestação de serviços ligado à atividade.

Garantindo que o proprietário venceria a concorrência, Gervasoni já havia recebido R$ 6 mil, que seriam destinados a vereadores da base aliada do governo municipal de Itapema, de acordo com o suplente.

Nesta terça-feira, ele receberia mais R$ 2 mil, que seriam entregues a um assessor de um deputado estadual.

Ao tomar conhecimento do crime, os investigadores da Policia Civil de São João Batista mobilizaram-se para flagrar o momento do recebimento do dinheiro.

Na delegacia, o conduzido afirmou que nenhum político de Itapema lhe auxiliaria na fraude. Segundo ele, a falsa influência foi a forma encontrada para conseguir convencer o proprietário da funerária a lhe entregar o dinheiro.