Suposto “terapeuta canábico” é preso após polícia encontrar laboratório para produção de maconha em Blumenau

Nesta sexta-feira, 1º, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia Civil de Gaspar, realizou a prisão de um homem que tinha um laboratório para produção de drogas em flagrante no bairro Itoupava Norte, em Blumenau. Ele era tratado como “terapeuta canábico”.

A investigação iniciou em Gaspar após recebeu denúncia de que o investigado estaria se apresentando nas redes sociais como terapeuta canábico e ministrando a substância para terceiros. Segundo o denunciante, o criminoso teria uma plantação de entorpecente em sua residência e teria ministrado o medicamento para uma idosa, que teria passado mal em razão da ingestão do produto.



A partir do registro da denúncia, o Setor de Investigação descobriu que o suspeito, de fato, se apresentava como “estudante de farmácia” e se intitulava “terapeuta canábico” nas redes sociais, publicando, inclusive, depoimento de pacientes que seriam “tratados” por ele e que teriam sucesso com o tratamento.

Mais de 100 plantações de cannabis

Com base nos elementos produzidos pelo Setor de Investigação, o delegado Filipe Martins, responsável pelo caso, representou pela busca e apreensão domiciliar no endereço. No local, foi encontrado um verdadeiro laboratório para o plantio dos entorpecentes, além de 115 plantações de cannabis sativa, certa quantidade de droga “in natura”, petrechos para preparo, pesagem e acondicionamento do entorpecente.

Prisão em flagrante do terapeuta canábico

Diante do cenário encontrado e das investigações prévias, que evidenciaram a finalidade comercial do entorpecente, foi dada voz de prisão ao conduzido pelo crime de tráfico de drogas.

Após a lavratura da prisão em flagrante, ele foi encaminhado ao presídio local e passará por uma audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.