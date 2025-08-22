SUS amplia distribuição de canetas de insulina reutilizáveis em Brusque; saiba como funciona a retirada

A Secretaria de Saúde de Brusque segue com a entrega das novas canetas de insulina reutilizáveis para pacientes cadastrados nas unidades de saúde do município.

Nesta semana, os moradores dos bairros Zantão, Santa Luzia e São Luiz são os próximos a receber o equipamento.

A retirada deve ser feita na Farmácia Básica Municipal, localizada na Rua Prefeito Germano Schaeffer, 66, no Centro I, ou diretamente na UBS de referência do paciente.

Cada pessoa terá direito a uma caneta para cada tipo de insulina prescrita, mediante assinatura de um termo de responsabilidade, já que o dispositivo é de uso prolongado.

A mudança faz parte da transição iniciada em julho, quando o município passou a substituir as canetas descartáveis pelas reutilizáveis. Até então, os pacientes utilizavam dispositivos descartáveis para a aplicação da insulina humana NPH e da insulina regular.

Agora, passam a contar com canetas reutilizáveis com validade de três anos, sendo necessário repor apenas os refis.

Público contemplado

O público contemplado é formado por crianças e jovens de 0 a 19 anos, além de adultos com 45 anos ou mais.

Os dispositivos são fornecidos pelo Ministério da Saúde e distribuídos aos estados e municípios para oferta pelo SUS. Durante o período de adaptação, às unidades de saúde seguem recebendo tanto as canetas descartáveis quanto as reutilizáveis.

A partir de setembro, no entanto, apenas os refis para o novo modelo serão enviados pelo governo federal.

Segundo a Secretaria de Saúde, a iniciativa busca garantir maior eficiência no tratamento e reduzir desperdícios. No entanto, alerta que os pacientes precisam estar atentos às orientações de uso, armazenamento e aplicação.

O uso inadequado pode comprometer a eficácia da insulina e causar complicações, como episódios de hiperglicemia e até hospitalizações em situações mais graves.

