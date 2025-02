Suspeito confessa ter esfaqueado homem encontrado morto em Nova Trento, aponta Polícia Civil

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira, 31, mais informações sobre o assassinato de um homem de 37 anos em Nova Trento. Ele morreu após ser esfaqueado diversas vezes.



Segundo a Polícia Civil, o suspeito, um homem de 37 anos, confessou ter esfaqueado a vítima após uma briga. Ele foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Brusque. O Instituto Geral de Perícias (IGP) também foi acionado para os procedimentos necessários.

Conforme divulgado pelo portal Olho Vivo Can, a vítima teria discutido com um outro homem em um alojamento próximo.

Ainda segundo o portal, o corpo do homem foi encontrado com múltiplas lesões. Entre os ferimentos, havia sinais de agressão física, com ferimentos no rosto, barriga e pescoço. Os indícios são de que teriam sido causados por uma faca.

Investigação do crime em Nova Trento

A vítima, natural de Curitiba (PR), foi encontrada morta na madrugada desta sexta. O Samu foi acionado por volta das 3h10 para atender a ocorrência na rua Tijucas, no bairro Mato Queimado.

Conforme a Polícia Civil de Brusque, foi feito um auto de prisão em flagrante contra o suspeito por homicídio doloso consumado. O homem será levado para o presídio de Tijucas.

Mais informações sobre o caso não foram divulgadas. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Nova Trento, segue na investigação. “A investigação seguirá em andamento, com coleta de depoimentos, análise de laudos periciais e demais diligências visando o completo esclarecimento dos fatos”, detalha a corporação, em nota.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: