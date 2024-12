Suspeito de agredir esposa é preso em casa no Bateas, em Brusque

Um homem suspeito de violência doméstica contra sua esposa foi preso na tarde desta quinta-feira, 5, no Bateas, em Brusque.

A Polícia Civil, através da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, com apoio da Delegacia de Investigação Criminal de Brusque, cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

Na residência dele, foi encontrada uma arma de fogo com a numeração raspada. Ele foi preso em flagrante delito pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida e encaminhado ao Presídio Regional de Brusque.

