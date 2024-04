Suspeito de aplicar diversos golpes de estelionato é preso em Brusque

Nesta quinta-feira, 4, a Polícia Civil prendeu um homem, de 34 anos, no bairro Santa Rita, em Brusque, suspeito de aplicar vários golpes de estelionato em Brusque e região do Vale do Itajaí, além de Blumenau.

Uma busca na residência do investigado foi realizada, mas quase todos os objetos conseguidos com o crime já tinham sido vendidos. Na Delegacia, o homem foi interrogado sobre os crimes, mas preferiu ficar em silêncio, contrariando outras ocasiões que ao ser questionado ele sempre justificava a fraude, dizendo que era um erro do banco ao cancelar os pagamentos.

A prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Civil e decretada pela Vara Criminal de Brusque, com a concordância do Ministério Público, após apurar vários estelionatos praticados pelo investigado na região.

Após a prisão, o investigado foi encaminhado para o sistema prisional, onde passará por audiência de custódia e seguirá preso durante o trâmite do processo criminal.

