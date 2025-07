Suspeito de assaltar idoso no Dom Joaquim, em Brusque, é preso em SP

Um dos suspeitos de assaltar um idoso de 70 anos no bairro Dom Joaquim, em Brusque, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira, 28, em Peruíbe (SP). A prisão do homem, de 22 anos, ocorreu após troca de informações entre as polícias de Brusque e da cidade paulista.

A Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque segue com as investigações para identificar o segundo envolvido no roubo.

O crime aconteceu em 4 de abril. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes estavam armados com uma faca e ameaçaram o idoso, vasculhando toda a casa.

Os criminosos levaram dinheiro em espécie, um relógio de pulso e uma corrente de ouro avaliada em cerca de R$ 20 mil. Eles tentaram fugir com a caminhonete da vítima, mas não conseguiram por se tratar de um veículo automático. O idoso conseguiu escapar pulando um muro, mas sofreu uma fratura na perna.

Conforme apurado pela DIC, no mesmo dia do roubo, o suspeito iniciou fuga para o estado de São Paulo, onde permaneceu foragido até ser localizado e preso nesta segunda-feira.

