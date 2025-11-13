Suspeito de assaltar padaria e furtar casa do irmão do prefeito de Guabiruba é liberado; entenda

O homem detido na quarta-feira, 12, suspeito de cometer um assalto a uma padaria e furtar a casa do irmão do prefeito de Guabiruba, não permaneceu preso. Questionada, a Polícia Civil esclareceu o motivo.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito não foi preso em flagrante delito porque não se encontrava em nenhuma das hipóteses previstas no artigo de que trata o crime de flagrante.

“A lei foi cumprida, e a lavratura de flagrante no caso ensejaria a possibilidade de a autoridade responsável responder por abuso de autoridade ou, dependendo da interpretação, por prevaricação por praticar, indevidamente, ato de ofício contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.

Ainda conforme o delegado, a autoria do crime não está clara, então a investigação do caso continuará. Caso seja definida a autoria do suspeito, haverá pedido para prisão preventiva.

O suposto autor seria um homem de 22 anos. Ele teria assaltado uma padaria e furtado a residência do irmão do prefeito de Guabiruba.

Conforme o relatório da Polícia Militar, com o suspeito foi encontrada uma arma falsa, utilizada no assalto. Segundo relato à PM, ele já se programava para fugir para o estado do Paraná.

