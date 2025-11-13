Suspeito de assaltar padaria e furtar casa do irmão do prefeito é preso em Guabiruba

Um jovem de 22 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 12, suspeito de assaltar uma padaria e furtar a residência do irmão do prefeito de Guabiruba.

A prisão aconteceu por volta de 17h30, no bairro São Pedro. O assalto à padaria aconteceu na manhã de terça-feira, 11, na rua Brusque.

Com o suspeito, foi encontrada uma arma falsa, utilizada no assalto. Segundo relato à Polícia Militar, ele já se programava para fugir para o estado do Paraná.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde ficou a disposição da Justiça.