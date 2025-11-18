Suspeito de assaltar residência e agredir idoso em Botuverá é preso

Um suspeito de invadir casa e agredir idoso no Centro de Botuverá na manhã de segunda-feira, 17, de 22 anos, foi preso durante a noite em ação das polícias Civil e Militar. Ele foi localizado por volta de 20h, no bairro Pomerânia, em Guabiruba.

Segundo a Polícia Civil, ele é o mesmo indivíduo responsável pelo roubo a uma padaria e um furto à residência do irmão do prefeito em Guabiruba na semana passada. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado na quinta-feira, 13. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar os demais envolvidos no delito.

A ação integrada que resultou na prisão contou com a atuação conjunta de agentes de Botuverá, Guabiruba e da Delegacia de Brusque.

O crime

Moradores de Botuverá relataram ao jornal O Município que um idoso de 79 anos foi amarrado e agredido na manhã de segunda. O caso teria ocorrido por volta das 11h, na rua Presidente Kennedy, onde a vítima morava sozinha.

Vizinhos contaram que os suspeitos invadiram a residência, amarraram o idoso e fugiram levando sua caminhonete Hilux, que já teria sido localizada. Dentro do veículo estavam cerca de R$ 400 em espécie. Há suspeita de que outro carro tenha sido usado para transportar os criminosos até o local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Botuverá, o homem foi vítima de assalto por três homens mascarados. Durante a ação, ele recebeu chutes no abdômen e nas costelas, além de pancadas no crânio.

Os bombeiros relataram que a vítima apresentava laceração no crânio, sangramento intenso, hematomas ao redor dos olhos e suspeita de fratura nas costelas. Apesar da gravidade, ele estava sentado, consciente e levemente confuso no momento do atendimento.

O idoso foi socorrido e levado ao Hospital Azambuja, acompanhado da filha, que mora nas proximidades.

Roubo à padaria

O homem tinha sido preso na tarde de quarta-feira, 12, suspeito de assaltar uma padaria e furtar a residência do irmão do prefeito de Guabiruba.

A prisão aconteceu por volta de 17h30, no bairro São Pedro. O assalto à padaria aconteceu na manhã de terça-feira, 11, na rua Brusque.

Com o suspeito, foi encontrada uma arma falsa, utilizada no assalto. Segundo relato à Polícia Militar, ele já se programava para fugir para o estado do Paraná.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde ficou a disposição da Justiça.

Ele, porém, não permaneceu preso. Conforme a Polícia Civil, o suspeito não foi preso em flagrante delito porque não se encontrava em nenhuma das hipóteses previstas no artigo de que trata o crime de flagrante.

“A lei foi cumprida, e a lavratura de flagrante no caso ensejaria a possibilidade de a autoridade responsável responder por abuso de autoridade ou, dependendo da interpretação, por prevaricação por praticar, indevidamente, ato de ofício contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”.

Ainda conforme o delegado, a autoria do crime não está clara, então a investigação do caso continuará. Caso seja definida a autoria do suspeito, haverá pedido para prisão preventiva.