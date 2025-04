Suspeito de assassinar mulher no Limeira já havia cometido feminicídio em Brusque há 12 anos

O suspeito de assassinar Terezinha Soares Moreira Martins, de 43 anos, já havia cometido outro feminicídio em Brusque há 12 anos, em 2013. Além disso, ele possui registro de uma tentativa do crime em 2010.

Todos os crimes foram cometidos em Brusque. Segundo a Polícia Militar, o homem, de 49 anos, é natural do Paraná. Em todos os casos ele havia sido preso. De acordo com relatos de amigos nas redes sociais, ele pode ser o namorado de Terezinha.

Feminicídio no Limeira

Terezinha foi morta com quatro facadas na rua Vereador Carlos Boos, no bairro Limeira, na manhã de terça-feira, 29. Após cometer o crime, o suspeito fugiu de moto e foi preso em São Bento do Sul.

A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

