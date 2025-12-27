Suspeito de atear fogo em caminhão é levado à delegacia após descumprir medida protetiva em Brusque

Ele tem 55 anos

Um homem de 55 anos foi levado à delegacia após descumprir uma medida protetiva de urgência na noite de sexta-feira, 26, em Brusque. Ele também é suspeito de atear fogo em um caminhão.

O homem foi encontrado pela Polícia Militar no bairro Volta Grande, na casa dos pais, local do qual está proibido de se aproximar. O caminhão que ele teria incendiado pertence a um vizinho.

