Suspeito de embriagar e estuprar enteada é preso em Gaspar

Na tarde desta segunda-feira, 6, a Polícia Civil de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Gaspar, prendeu um homem de 30 anos suspeito de estupro de vulnerável contra a própria enteada em Gaspar.

Segundo noticiado à Polícia, o ex-padrasto teria abusado sexualmente da vítima desde os 7 anos de idade. Hoje, ela tem 16. Em 24 de setembro deste ano, ele teria levado a vítima para uma cachoeira, embriagado-a e a estuprado. Ela não tinha condições de resistir em razão do avançado estado de embriaguez.

A partir da análise de câmeras, o Setor de Investigação conseguiu verificar que o suspeito buscou a vítima em casa em perfeitas condições físicas e a deixa, no final do dia, sem condições ficar em pé, em razão do avançado estado de embriaguez.

No curso da investigação, quando interrogado acerca dos fatos, o suspeito confessou a prática do ato sexual na cachoeira com a vítima, confirmando também ter fornecido bebida alcoólica à vítima, menor de idade.

Considerando a gravidade dos fatos e o risco à garantia da ordem pública, o delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do investigado, pedido acatado pelo Ministério Público e decretado pelo Poder Judiciário.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito será submetido à audiência de custódia em até 24 horas e ficará à disposição da Justiça.

