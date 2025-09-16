Suspeito de estuprar adolescente de 12 anos em Botuverá após encontro marcado pelas redes sociais é preso

Um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos em Botuverá, após um encontro marcado pelas redes sociais, foi preso na tarde desta terça-feira, 16. O crime teria ocorrido em agosto, no Centro do município.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Botuverá, com apoio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque. Segundo a investigação, o suspeito, de 31 anos, teria feito contato com a vítima por meio do Instagram.

O encontro foi marcado no Centro da cidade. Durante o horário em que a menina deveria estar na escola, o homem a levou para sua residência, onde, de acordo com a polícia, ocorreu o abuso.

Além do mandado de prisão, os agentes cumpriram busca e apreensão no imóvel do investigado e recolheram aparelhos eletrônicos que serão periciados.

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e verificar se há outros casos envolvendo o suspeito.

Leia também:

1. Biergartenplatz acontece no começo de outubro em Guabiruba e marca esquenta para festas germânicas

2. Brusque visita a Chapecoense em confronto de times alternativos pela Copa SC

3. Jornal O Município abre vaga de estágio em marketing; saiba como se candidatar

4. Guabiruba esconde jardim onde flores premiadas brilham com história

5. Sexto suspeito de participar do assassinato de quatro pessoas em São João Batista é preso no RS



Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

