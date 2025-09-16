Suspeito de estuprar adolescente de 12 anos em Botuverá após encontro marcado pelas redes sociais é preso
Crime aconteceu em agosto
Crime aconteceu em agosto
Um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos em Botuverá, após um encontro marcado pelas redes sociais, foi preso na tarde desta terça-feira, 16. O crime teria ocorrido em agosto, no Centro do município.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Botuverá, com apoio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque. Segundo a investigação, o suspeito, de 31 anos, teria feito contato com a vítima por meio do Instagram.
O encontro foi marcado no Centro da cidade. Durante o horário em que a menina deveria estar na escola, o homem a levou para sua residência, onde, de acordo com a polícia, ocorreu o abuso.
Além do mandado de prisão, os agentes cumpriram busca e apreensão no imóvel do investigado e recolheram aparelhos eletrônicos que serão periciados.
Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e verificar se há outros casos envolvendo o suspeito.
Leia também:
1. Biergartenplatz acontece no começo de outubro em Guabiruba e marca esquenta para festas germânicas
2. Brusque visita a Chapecoense em confronto de times alternativos pela Copa SC
3. Jornal O Município abre vaga de estágio em marketing; saiba como se candidatar
4. Guabiruba esconde jardim onde flores premiadas brilham com história
5. Sexto suspeito de participar do assassinato de quatro pessoas em São João Batista é preso no RS
Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque: