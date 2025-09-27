Suspeito de estuprar criança de 9 anos, idoso que fugiu de Brusque é preso

Um idoso de 78 anos, suspeito de estupro de vulnerável cometido em Brusque, foi preso na tarde desta sexta-feira, 26, em Ortigueira, no interior do Paraná.

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Ortigueira, cumpriu o mandado de prisão.

De acordo com as investigações a vítima é uma menina de 9 anos de idade, vizinha do suspeito. A ordem de prisão foi expedida pelo juiz da Vara Criminal de Brusque.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito aproveitava de sua idade e condição de atuar na igreja para ter a confiança dos pais da vítima, pedindo auxílios domésticos.

Diante das investigações, o suspeito fugiu para o interior do Paraná, mas após trabalho de inteligência das polícias dos dois estados, foi efetuada a prisão pela equipe do delegado Gustavo Fernandes.

O caso está sendo investigado sob segredo de Justiça. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque.