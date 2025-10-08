Suspeito de estuprar duas netas é preso em Brusque

Um homem de 62 anos, suspeito de abusar das netas, foi preso na tarde desta terça-feira, 7, em Brusque.

A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami), cumpriu o mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, o suspeito teria abusado de duas netas, ambas com menos de 14 anos na época dos fatos.

Segundo apurado, o suspeito inicialmente teria abusado da neta mais velha, iniciando quando a vítima tinha entre 9 e 10 anos com toques íntimos e, com o tempo, passando a praticar conjunção carnal até os 13 anos da vítima. As investigações buscam apurar se uma terceira neta, de 14 anos, também teria sido abusada pelo suspeito.

Diante dos fatos e da gravidade da situação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, contando com manifestação favorável do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC). A Vara Criminal de Brusque, então, deferiu o pedido e expediu o mandado de prisão.

O caso está sendo investigado sob segredo de justiça. Não foi divulgado o bairro onde o crime ocorreu. O suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque, onde permanecerá à disposição da Justiça.