Suspeito de estuprar filha, enteada e sobrinha é preso em Brusque

Um homem suspeito de estuprar a filha, a enteada e a sobrinha foi preso preventivamente em Brusque na tarde desta terça-feira, 4. A prisão contou com apoio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque e da Delegacia de Polícia de Rio Rufino, na Serra catarinense.

Segundo a investigação, conduzida em Rio Rufino, os crimes teriam ocorrido diversas vezes ao longo de 2023. Após a expedição da ordem judicial, foram realizadas diligências que apontavam que o homem estava morando em Brusque.

Com o cruzamento de dados, informações e ações de investigação externa, chegou-se ao paradeiro dele, no loteamento Dom Nelson, no bairro Limeira, onde foi detido pela equipe da DIC.

Posteriormente, ele foi conduzido ao Presídio Regional de Brusque, onde aguardará a audiência de custódia, prevista para esta quarta-feira, 5.

Leia também:

1. Ex-presidente da Sociedade Amigos de Brusque morre aos 56 anos

2. “Boom” de investidores brasileiros em Orlando faz brusquense vender mais de US$ 10 milhões por ano

3. Balneário Camboriú terá Times Square e empreendimento gastronômico inspirado em NY: investimento é de R$ 50 mi

4. Estufa Cipriani guarda um pedaço da Itália em Nova Trento; conheça o lugar

5. Mutirão de castração será realizado na FIP; saiba como participar



Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

