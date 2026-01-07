Suspeito de matar homem em situação de rua na praça Barão de Schneeburg, em Brusque, ainda não foi localizado

O suspeito de assassinar Anderson Maia, de 33 anos, na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, ainda não foi localizado pela polícia. O crime aconteceu na tarde do dia 21 de dezembro. Anderson vivia em situação de rua e foi esfaqueado enquanto dormia.

Segundo relatos colhidos pela reportagem, Anderson teria se envolvido em um desentendimento durante a manhã com outro homem, o que pode ter resultado no ataque ocorrido à tarde. Ele foi sepultado no cemitério municipal de Mafra.

“Ele era bem conhecido aqui na praça. Sempre andava com um ursinho de pelúcia preso no peito, perto da região do pescoço”, relatou uma moradora que estava no local.

