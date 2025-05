Suspeito de matar jovem após discussão por causa de bicicleta em Brusque é preso no PR

O homem apontado como o responsável pela morte de Ronald dos Anjos Araújo, de 23 anos, no início do mês de maio, em Brusque, foi preso na última semana em Curitiba (PR).

A Delegacia de Investigação Criminal de Brusque informo que ele foi detido no sábado, 17. Ele foi abordado durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar de Curitiba.

O crime

A vítima era natural de natural de Macapá (AP) e não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento dele. O crime ocorreu na avenida Arno Carlos Gracher (Beira Rio), no Centro de Brusque, no dia 3 de maio.

De acordo com o relatório da PM, o crime ocorreu após uma discussão que envolveu uma bicicleta.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas o óbito foi confirmado no local. A arma usada no crime foi recolhida pela Polícia Científica, que também fez a remoção do corpo. Testemunhas reconheceram o autor na época.