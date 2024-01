Suspeito de matar mulher a facadas dentro de apartamento em Itajaí é preso

O suspeito de matar Amanda Regina Samuel de Souza, de 40 anos, dentro do apartamento no bairro Fazenda, em Itajaí, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira, 9, um dia depois do crime.

A Polícia Civil informou que, a princípio, a vítima morreu após ser esfaqueada diversas vezes. Um investigação também foi aberta para apurar se Amanda foi violentada sexualmente antes de ser assassinada.

A identidade do suspeito preso não foi divulgada. A PM informou que na quarta-feira, 10, vai realizar uma coletiva de imprensa, às 10h, na sede da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí, onde passará mais informações sobre a prisão do homem e sobre o caso.

O crime

Amanda era chefe de cozinha de um hotel. Consta no relatório da PM que os moradores do condomínio acionaram a equipe após suspeitarem da falta de movimentação da moradora do apartamento durante a segunda-feira, 8.

De acordo com um dos vizinhos, alguns objetos foram furtados da sua casa na madrugada, porém, ninguém observou movimentação de nenhuma pessoa suspeita no local.

Amanda morava sozinha e foi encontrada dentro do seu apartamento, já sem vida, com lesões aparentes e marcas de sangue pelo cômodo.

