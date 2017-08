Suspeitos de aplicarem golpe no comércio de Brusque são procurados pela polícia

A Polícia Civil de Brusque divulgou as imagens de dois suspeitos de aplicarem um golpe no comércio, na região do bairro São Luiz.

Segundo informações da polícia, os dois vão até o estabelecimento e na hora do pagamento, um apresenta uma nota de R$ 100.

Com isso, eles criam uma situação confusa para enganar o funcionário, fazendo com que o troco seja entregue em uma quantia maior do que o correto.

Uma das vítimas afirmou para a polícia que outros estabelecimentos também caíram no golpe estelionatário.

Quem tiver informações da identificação dos suspeitos deve entrar em contato com a polícia pelos números 197 ou 181. A denúncia é anônima e completamente sigilosa.