Suposto vendedor de São Paulo é detido em Guabiruba com mandado de prisão em aberto

Na tarde deste domingo, 6, por volta das 14h30, agentes da Polícia Militar de Guabiruba avistaram um grupo de pessoas em atitude suspeita na rua 10 de Junho.

Ao todo foram abordados oito homens do estado de São Paulo, em ônibus com placas de Bauru. Eles alegaram que estavam no município para vender bacias de plástico.

Após realizar buscas pessoais e consultar os nomes no sistema da polícia, foi constatado que Bruno Pereira Matos Rosseto, 21 anos, possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Bauru. O crime cometido não foi informado. Ele foi detido e conduzido à Unidade Prisional Avançada (UPA) de Brusque.

Dos oito abordados, apenas dois deles não tinham registro penal. Após a liberação o ônibus, os demais foram escoltados até o limite com Itajaí.