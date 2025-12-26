Susto: casal chega em apartamento em Brusque e encontra homem dormindo no quarto

Um casal passou por um susto ao chegar no apartamento em que mora na noite desta quinta-feira, 25, no bairro Rio Branco, em Brusque. Eles encontraram um homem dormindo na cama do quarto. O invasor justificou que fugia de uma briga, e por isso entrou no apartamento.

Após passar o Natal com a família em Blumenau, o casal passou por Balneário Camboriú e retornou para Brusque durante a noite. Quando chegou, o homem foi beber água e a foi mulher procurar pela gata.

Ao entrar no quarto, a mulher se deparou com o invasor na cama e chamou o marido. Os dois ficaram assustados. Ele gritou para acordar o invasor, que estava sonolento e apresentava respostas desconexas.

“Nós tivemos uma discussão. Eu questionei o que fazia na minha casa. Ele relatou que estava em uma briga e que seria morto. Para fugir, entrou na minha casa”, explica o morador.

Alguns fatos não foram esclarecidos. O morador não sabe como o invasor conseguiu entrar no apartamento. Ele registrou um boletim de ocorrência junto com policiais militares que foram ao local. O imóvel não foi furtado.

