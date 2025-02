VÍDEO – Susto no INSS: mulher em surto ameaça estar com bomba em agência de Itajaí

Uma mulher em surto psicológico causou um susto na agência do INSS de Itajaí, nesta sexta-feira, 14, ao afirmar que estava com uma bomba. A Polícia Militar foi acionada, mas, ao chegar ao local, constatou que a situação já estava controlada e que a ameaça não se confirmou.



Conforme a PM, a ocorrência foi atendida pela Polícia Federal, devido à natureza do incidente. Durante o ocorrido, pessoas que estavam na agência saíram do prédio e permaneceram do lado de fora.

Não há informações sobre eventuais medidas tomadas em relação à mulher.

Assista ao vídeo no local:

