Até que o estádio Augusto Bauer seja liberado definitivamente, o Brusque deverá ser mandante no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, durante a Série C do Campeonato Brasileiro. A tabela detalhada das oito primeiras rodadas foi divulgada na sexta-feira, 4, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e anexada nesta segunda-feira, 7, à página da competição no site oficial da entidade.

Conforme os regulamentos da CBF, o clube é responsável por indicar o estádio no qual será mandante ao longo de uma competição. Se o estádio não estiver disponível ou não atender às exigências, o clube deverá indicar outro local.

Na primeira rodada da Série C, o Brusque enfrenta o Ituano no Novelli Júnior, em Itu. A partida está marcada às 16h deste sábado, 12. O primeiro jogo como mandante está marcado para 20 de abril, domingo, às 16h, contra o Guarani, no Orlando Scarpelli.

O Augusto Bauer foi interditado em 18 de março, por decisão da Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJDFut-SC). Com uma liminar obtida em 31 de março, o estádio está liberado até novo julgamento.

Contudo, o Brusque já será julgado novamente, nesta segunda-feira, 7, pelo caso do banner na janela do bar Na Cara do Gol. O mandado de garantia do Carlos Renaux também tem julgamento previsto nesta segunda-feira, 7.

O Município tentou contato com a direção do Brusque, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

O que a FCF quer para liberar o Augusto Bauer

– A assinatura de um termo de cessão ou contrato de locação da faixa de 1,5 metro que pertence ao prédio comercial. Da distância da linha de fundo até o prédio comercial, uma faixa de 1,5 metro não pertence ao imóvel do estádio. Um termo de cessão foi elaborado pelos proprietários do prédio, mas a princípio o Carlos Renaux não deve assinar e chegou a cogitar a construção de um muro entre os imóveis.

– O prédio, que não faz parte do imóvel do Augusto Bauer, precisa ser incluído à organização das partidas e aos serviços dos jogos oficiais. Os espectadores que entrarem no prédio precisarão pagar ingresso e ser incluídos no borderô oficial das partidas. Além disso, precisarão ser revistados por seguranças privados e policiais fardados da Polícia Militar, contratados pelo clube mandante. Um fiscal da FCF deverá ser escalado nas partidas para conferir o cumprimento das determinações.

– Placas de publicidade no prédio e no estádio terão de ser aprovadas pela Comissão de Marketing e Comercial da FCF em competições estaduais e pela CBF quando em competições nacionais.

– Adequações de segurança nas cabines de imprensa.

