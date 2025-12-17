“Tapas e socos no rosto”: idosa de 85 anos denuncia agressões do sobrinho e homem é preso em Indaial
Caso foi registrado como violência doméstica
Uma idosa de 85 anos denunciou ter sido agredida pelo próprio sobrinho, de 22 anos, na manhã da terça-feira, 16, no bairro Nações, em Indaial.
A corporação foi acionada por volta das 9h50 e encontrou a vítima com sinais de agressão. O caso foi registrado como vias de fato e lesão corporal leve, no âmbito da Lei Maria da Penha.
No local, a mulher relatou que mora com o sobrinho e que sofre agressões frequentes. Segundo o relato, no dia do atendimento, ela teria sido novamente atacada com tapas no rosto e socos na cabeça.
A equipe constatou hematomas visíveis no braço direito e na coxa esquerda da idosa, atribuídos a socos e chutes. Diante da situação, os policiais ouviram também o suspeito.
O homem negou as agressões e afirmou apenas que teria segurado a vítima pelo braço. Ele declarou ser usuário de entorpecentes e informou que está em liberdade condicional por envolvimento anterior em crime da mesma natureza.
Diante dos indícios de violência doméstica, a corporação deu voz de prisão ao suspeito. Ele foi encaminhado à Central de Plantão Policial de Blumenau para os procedimentos legais cabíveis.
