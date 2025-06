Tapioca e aipim: confira os sabores que você encontra no Festival da Cuca em Brusque

Neste fim de semana, 7 e 8 de junho, ocorre a 12ª edição do Festival Nacional da Cuca, no Pavilhão da Fenarreco em Brusque. O festival oferece ao público a oportunidade de saborear cucas em diversos sabores, além de participar de uma ampla programação cultural e de entretenimento.

O evento, promovido pelo Núcleo das Panificadoras e Confeitarias da Acibr em parceria com a Prefeitura de Brusque, conta com o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

A abertura oficial aconteceu na manhã de sábado e contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito André Vechi, o presidente da Acibr, Marlon Sassi, a vice-presidente da Acibr e Facisc, Rita Cassia Conti, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky.

“É um orgulho para a Acibr ver o Núcleo realizar o Festival da Cuca por 12 anos consecutivos, com vários desafios durante este percurso, mas a cada edição se torna mais grandioso, mostrando ao público a tradição do nosso povo através da receita da cuca”, diz Marlon.

Panificadoras

O festival reúne sete panificadoras comercializando cucas nos sabores tradicionais e gourmet: Panificadora Sodepan, Panificadora e Confeitaria Panissa, Mercado e Panificadora Danine, Sassipan Panificadora e Confeitaria, Panificadora Tomasi, Restaurante Padaria e Cafeteria Mais Sabor e Panificadora e Confeitaria Guabiruba.

Conforme a direção do evento, o sabor mais consumido é o de banana, muito popular entre os visitantes. No entanto, quem visita o festival também pode experimentar outras delícias, como tapioca, aipim com coco, queijo com uva, chocolate com doce de leite e nozes, sonho de valsa e creme.

Além do mercado de cucas, o público pode aproveitar atrações variadas. Até o fim da tarde de domingo, estão previstas atividades como café colonial, apresentações musicais, feira de artesanato e a roda da fortuna promovida pela Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Confira a programação completa:

Sábado, 7 de junho

13h20 – início da 2ª eliminatória do concurso

13h30 – Grupo de Danças Folclóricas Alle Tanzen Zusammen

16h20 – Início da 3ª eliminatória do concurso

16h30 – Grupo Alemão em Canto

20h – Apresentação dos classificados para a fase final do concurso

21h – Encerramento

Domingo, 8 de junho

9h – abertura do pavilhão

9h – início do café colonial

10h – início da 1ª etapa final do concurso

11h – Grupo de Danças Folclóricas Alpino Germânico

12h30 – Grupo Musical Deutscher Sangerverein

14h – início da 2ª etapa final do concurso

17h30 – premiação

Novidades do evento

Quem esteve presente na tarde de sábado pôde acompanhar a terceira eliminatória do concurso “Resgatando a Tradição da Cuca Alemã” e apresentações de dança folclórica. Às 20h do sábado ocorre a apresentação dos classificados para a fase final e, às 21h, o evento se encerra.

Na manhã de domingo, o pavilhão abrirá as portas às 9h, com o início do café colonial. Às 10h será a primeira etapa final do concurso e, às 14h, terá início a segunda. Durante esses intervalos, o público pode assistir a apresentações do Grupo de Danças Folclóricas Alpino Germânico e do Grupo Musical Deutscher Sangerverein, que trazem músicas e danças típicas da cultura alemã para animar ainda mais o evento. A expectativa aumenta para a premiação dos vencedores do concurso, marcada para às 17h30.

Uma das principais novidades deste ano é o formato “quem sabe faz ao vivo” no concurso culinário. Os 30 participantes disputam o título preparando a cuca na hora, usando apenas os ingredientes disponibilizados pela organização, o que exige criatividade, técnica e respeito à tradição. Essa dinâmica traz ao público a oportunidade de ver de perto como as cucas são produzidas.

