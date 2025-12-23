Tarifa de gás natural em Santa Catarina terá redução média de 12% a partir de janeiro

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc) aprovou a redução das tarifas do gás natural, com efeito médio de -12% a partir de 1º de janeiro de 2026.

A decisão está formalizada na resolução 377, de dezembro de 2025, que atualiza os custos do gás e do transporte. O documento completo pode ser consultado no site oficial da Aresc.

Os percentuais de redução tarifária por segmento são os seguintes, sendo que, nos segmentos onde a tarifa é em cascata, o efeito varia conforme o consumo:

Industrial: -11,80%

Automotivo/veicular: -13,31%

Comercial: -8,96%

Residencial: -6,97%

Geração Distribuída e Matéria-Prima: -13,52%

Frotista: -14,20%

GNC/GNL: -14,20%

