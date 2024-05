Tarifa do pedágio da BR-101 em SC passa por aumento; veja novo valor

A Arteris Litoral Sul, concessionária da BR-101, anunciou aumento da tarifa de pedágio em Santa Catarina. Todas as cinco praças de pedágio das rodovias administradas pela Arteris no Sul passam por reajuste a partir de meia-noite desta quarta-feira, 29. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

Sendo assim, a tarifa básica do pedágio passa de R$ 4,90 para R$ 5,20. Os pagamentos dos pedágios podem ser efetuados por dinheiro em espécie e cartão de débito.

Segundo a Arteris, o reajuste corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Outros motivos também são o reequilíbrio de projetos extracontratuais, instalação de novos radares e a reconstrução do quilômetro 668 da BR-376.

Novo aumento

Na prática, os preços sobem nos pedágios de Porto Belo, no Litoral catarinense, de Palhoça, na Grande Florianópolis, e de Araquari e Garuva, ambos municípios do Norte do estado. Fora de Santa Catarina, o aumento ocorre no pedágio de São José dos Pinhais (PR).

Os valores já haviam aumentado de R$ 4,70 para R$ 4,90 no dia 4 de agosto de 2023. O novo reajuste, divulgado nesta terça-feira, 28, ocorre após quase nove meses da alteração anterior do valor.

Veja valores detalhados

