Tarifas de pedágios de Santa Catarina terão reajuste; saiba novos valores

A partir de 9 de julho, as tarifas de pedágio nas rodovias de Santa Catarina administradas pela Arteris Litoral Sul serão reajustadas. A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Decisão SUROD nº 41/2025, publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, 3. A nova tarifa básica passará de R$ 5,20 para R$ 5,70.

O reajuste leva em conta a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com data-base em 22 de fevereiro de 2025, além de contemplar reequilíbrios contratuais previstos no acordo de concessão.

Entre os itens que compõem esse reequilíbrio estão despesas com desapropriações realizadas entre o 9º e o 16º ano da concessão, custos com a manutenção e monitoramento do Ponto de Parada e Descanso (PPD) de Palhoça, a execução da obra de recuperação do terrapleno no km 668+880 da pista sul da BR-376/PR e encargos relacionados ao cumprimento da sentença arbitral sobre o Túnel 4 do Contorno de Florianópolis.

As tarifas atualizadas passam a valer nas cinco praças sob responsabilidade da Arteris Litoral Sul, localizadas nos municípios de Garuva, Araquari, Porto Belo e Palhoça, em Santa Catarina, e em São José dos Pinhais, no Paraná. Os trechos abrangem a BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR, BR-101/SC e o Contorno de Florianópolis.

Para facilitar a experiência dos usuários, a concessionária oferece diversas formas de pagamento: dinheiro (cédulas e moedas), cartões de débito com tecnologia de aproximação, smartphones e smartwatches com função débito via NFC, além de TAGs de cobrança automática.

Com foco na segurança viária, fluidez do tráfego e qualidade da infraestrutura, a Arteris Litoral Sul afirma que continua investindo em melhorias nos trechos sob sua concessão, contribuindo para o desenvolvimento da região Sul e para uma mobilidade mais segura entre Paraná e Santa Catarina.

Confira a tabela de tarifas:

