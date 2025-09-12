Tatuador de Brusque é condenado após tatuar pescoço de adolescente sem autorização dos pais

Um tatuador de Brusque foi condenado a dois anos de prisão, em regime aberto, após fazer uma tatuagem no pescoço de um adolescente de 16 anos sem a autorização dos pais. O juiz responsável pelo caso considerou que a tatuagem configurou deformidade permanente.

A defesa argumentou que não havia provas suficientes, contestou a existência de deformidade e afirmou que o jovem procurou o estúdio por vontade própria.

O adolescente já havia feito outra tatuagem na mão com o mesmo profissional, também sem consentimento dos pais. O pai da vítima declarou nunca ter autorizado e relatou que o filho chegou em casa com a tatuagem coberta por uma camiseta.

Na sentença, o magistrado ressaltou que menores de 18 anos não têm capacidade legal para consentir com alterações permanentes no corpo.

“A tatuagem constitui forma de lesão corporal, de natureza deformante e permanente, e menores de 18 anos são incapazes juridicamente de consentir com o próprio lesionamento, donde se faz absolutamente ineficaz sua manifestação”, registra a decisão.

A condenação se baseou em laudo pericial, fotografias, depoimentos e confissão parcial do réu. A pena foi fixada em dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas alternativas: pagamento de um salário mínimo a uma entidade beneficente e prestação de serviços à comunidade. Cabe recurso ao Tribunal de Justiça.

