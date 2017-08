Taxista é preso em porta-malas durante assalto em Brusque

Um taxista, 65 anos, foi assaltado nesta sexta-feira, 11, em Brusque. Por volta de 2h30, ele foi chamado por um cliente já conhecido para uma corrida, na rua Ernesto Bianchini, Guarani.

O taxista foi ao local e logo que chegou o assalto foi anunciado. Eram dois indivíduos. Eles o colocaram no banco traseiro e dirigiram até um posto de combustíveis na avenida Otto Renaux, onde um dos bandidos desceu para comprar cerveja.

Depois, os assaltantes foram com o taxista refém até o Santander e até a cooperativa Viacredi. O taxista foi colocado no porta-malas do carro já na localidade de Varginha. Mas a vítima conseguiu escapar no bairro Rio Branco, perto da panificadora Brusque.

Os dois assaltantes fugiram com o celular da vítima, R$ 700, cartões bancários, documentos, relógio e o Siena, placas QHM-2494, de Brusque.